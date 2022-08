26 ago 2022 10:29

"L'ABORTO NON E' UN DIRITTO, E' IL LATO OSCURO DELLA MATERNITA'" - OSPITE A "IN ONDA", EUGENIA ROCCELLA (FRATELLI D'ITALIA) SI LANCIA IN UNA CONTORTA SPIEGAZIONE: "IL FEMMINISMO DELLA DIFFERENZA HA SEMPRE DETTO CHE L'ABORTO NON E' UN DIRITTO" (ESTICAZZI?!) - LAURA BOLDRINI HA GIOCO FACILE NEL RINTUZZARLA: "CHE VUOL DIRE, NON LA CAPISCO! LE DONNE DEVONO DECIDERE LIBERAMENTE. MOLTI MEDICI NON PRATICANO ABORTI PERCHE' PENSANO CHE NON CONVENGA ALLE LORO CARRIERE" - VIDEO