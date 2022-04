"L'ADESIONE DI SVEZIA E FINLANDIA ALLA NATO CAMBIEREBBE LA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE. CI SARANNO CONSEGUENZE TRA LE PIÙ INDESIDERABILI” - LO AFFERMA IL VICE MINISTRO DEGLI ESTERI RUSSO ALEXANDER GRUSHKO: “LA RUSSIA PRENDERÀ LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA DIFENSIVE" - MEDVEDEV: “CI SI PUÒ DIMENTICARE DEI BALTICI NON NUCLEARI SE SVEZIA E FINLANDIA SI UNISCONO ALLA NATO” - I LITUANI NON ABBOCCANO: "LE MINACCE RUSSE SONO STRANE. DA PRIMA DELLA GUERRA IN UCRAINA, I RUSSI TENGONO LE ARMI A 100 CHILOMETRI DAL CONFINE DELLA LITUANIA. LE ARMI NUCLEARI SONO SEMPRE STATE TENUTE A KALININGRAD”

Alexander Grushko

MOSCA, CONSEGUENZE GRAVI CON FINLANDIA E SVEZIA NELLA NATO

(ANSA) - "L'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato cambierebbe radicalmente la situazione politico-militare: la Russia prenderà le necessarie misure di sicurezza difensive", con "conseguenze tra le più indesiderabili". Lo afferma il vice ministro degli Esteri russo Alexander Grushko, ex ambasciatore russo presso l'Alleanza atlantica, citato dalla Tass.

putin medvedev

MOSCA, ADDIO A BALTICI NON NUCLEARI SE ADESIONE A NATO

(ANSA) - "Ci si può dimenticare dei Baltici non nucleari se Svezia e Finlandia si uniscono alla Nato". Lo ha scritto su Telegram Dmitrij Medvedev, vice presidente del consiglio di sicurezza della Russia, citato dalla Tass. "La Russia rafforzerà i suoi confini occidentali se Svezia e Finlandia si uniranno alla Nato, la lunghezza del confine terrestre dell'alleanza con la Russia sarà più che raddoppiata. Naturalmente, sarà necessario rafforzare questi confini", ha osservato.

vladimir putin

Medvedev ha spiegato che "sarà necessario rafforzare seriamente il gruppo di truppe di terra e il sistema di difesa aerea e schierare consistenti forze navali nel Golfo di Finlandia". "In questo caso, non si può più parlare dello status non nucleare dei Baltici - l'equilibrio deve essere ripristinato", ha dichiarato. "Fino ad oggi, la Russia non ha intrapreso tali misure e non aveva intenzione di farlo. Se siamo costretti a farlo, allora "notate che non siamo stati noi a suggerirlo, come diceva un personaggio di un famoso vecchio film", ha aggiunto.

RUSSIA: 'ANALIZZEREMO RAFFORZAMENTO A OVEST SE NATO SI ALLARGA'

(ANSA) - "Il presidente Vladimir Putin non prevede di tenere una riunione sul rafforzamento del fianco occidentale russo in seguito a un possibile allargamento della Nato", lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l'agenzia russa Interfax . "Questo richiederà tempo e un'analisi seria", ha concluso Peskov.

armi nucleari russe 9

VILNIUS,'TUTTI SANNO CHE MOSCA HA ARMI NUCLEARI NEL BALTICO'

(ANSA) - "Le attuali minacce russe sembrano piuttosto strane, quando sappiamo che già prima della guerra in Ucraina, i russi tengono le armi a 100 chilometri dal confine della Lituania. Le armi nucleari sono sempre state tenute a Kaliningrad. La comunità internazionale, i Paesi della regione, ne sono perfettamente consapevoli. Le usano come una minaccia". Lo ha detto il primo ministro della Lituania Ingrida Šimonyte, che ha liquidato con la frase "niente di nuovo" l'avvertimento di Dmitry Medvedev in relazione alla probabile adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Lo riporta il Guardian.

armi nucleari russe 8