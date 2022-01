7 gen 2022 15:18

"L'OBBLIGO VACCINALE EVOCA IMMAGINI ORWELLIANE" - È TORNATO BEPPE-MAO! GRILLO SUL SUO BLOG ELOGIA LA CINA E ATTACCA IL GOVERNO ITALIANO (DI CUI FA PARTE IL SUO MOVIMENTO) - IL POST INTITOLATO “ONERE O OBBLIGO?”: “LE STRATEGIE DEI PAESI OCCIDENTALI SONO DELUDENTI. QUASI NESSUNO HA ADOTTATO UNA STRATEGIA DI CONTAGI ZERO" (COME INVECE HA FATTO QUEL SINCERO DEMOCRATICO DI XI JINPING…) - "SI SONO LIMITATI A PUNTARE TUTTO SULLE VACCINAZIONI, MA NON BASTA. HANNO SOTTOVALUTATO LE IMPLICAZIONI DELLE RESTRIZIONI SUI DIRITTI UMANI". E SE LO DICE UNO CHE NEGA IL GENOCIDIO DEGLI UIGURI...