FLASH! – DI MAIO HA CONFIDATO AI SUOI FEDELI CHE STA PENSANDO DI USCIRE DAL MOVIMENTO FONDATO DA GRILLO E AFFONDATO DA CONTE. MA PER IL LIETO EVENTO, OCCORRERÀ ATTENDERE L’ESITO DELLE REGIONALI CHE SI CELEBRERANNO IN SICILIA IN AUTUNNO, DOVE PER LA PRIMA VOLTA PD E M5S HANNO DECISO DI CELEBRARE PRIMARIE COMUNI PER UNA TORNATA ELETTORALE. SE IL DUPLEX SICULO FALLIRÀ, SE NE ANDRÀ, DICE L’EX BIBITARO…(LA SMENTITA)