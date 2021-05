"BASTA ERRORI EUROPEI SUI VACCINI" - LA TELEFONATA DI MARIO DRAGHI AD ANGELA MERKEL GETTA LE BASI PER IL "GLOBAL HEALTH SUMMIT", CHE L'ITALIA OSPITERÀ IL 21 MAGGIO A ROMA, IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DI TURNO DEL G20 - SI PARLERA' DI COME RENDERE PIÙ STRUTTURALE LA STRATEGIA EUROPEA PER LA LOTTA ALLA PANDEMIA, EVITANDO GLI ERRORI COMMESSI NEGLI SCORSI MESI…

Mario Draghi non potrà vedere di persona Angela Merkel a Porto, dove domani e dopodomani andrà in scena un consiglio speciale dei leader europei. La Cancelliera, mentre in Germania si cerca una via d' uscita dalle restrizioni da Covid, ha deciso di partecipare in videoconferenza.

E così il presidente del Consiglio italiano ha preso il telefono e l' ha chiamata. Al centro del colloquio, fa sapere Palazzo Chigi, gli ultimi sviluppi nella lotta alla pandemia, a partire dal green pass che libererà i viaggi e favorirà la ripresa del turismo.

Il confronto però è servito anche in preparazione del Global Health Summit, che l'Italia ospiterà il 21 maggio a Roma, in qualità di presidente di turno del G20. In quell' occasione si parlerà di vaccini e di come rendere più strutturale una strategia a livello europeo che a partire dall' autunno prossimo non dovrà replicare gli errori commessi negli scorsi mesi (sia sul fronte dei contratti stipulati con Big Pharma sia per la scelta della tipologia dei sieri).