15 lug 2020 09:30

"BASTA TERRORIZZARE E TENERE CHIUSI IN CASA GLI ITALIANI". SALVINI ATTACCA IL GOVERNO PER LA PROROGA DELLE MISURE ANTI-COVID FINO AL 31 LUGLIO: “IL COVID È STATA UN'EMERGENZA OSPEDALIERA CHE OGGI, LO DICONO I NUMERI, È FINITA” - TONINELLI REPLICA: “SFRUTTARE LE PAURE DEI CITTADINI FACENDOGLI CREDERE FALSAMENTE CHE LI VOGLIAMO NUOVAMENTE RINCHIUDERE IN CASA È UN ATTO VILE E BECERO” - VIDEO