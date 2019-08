Salvini: Insulti me li aspetto da Saviano e renzi, non da premier

(LaPresse) - "E' una novità di oggi, mi dispiace che il presidente del Consiglio mi abbia dovuto mal sopportare per un anno. Bastava Saviano per raccogliere tutti questi insulti, un Travaglio, un Renzi, non il presidente del Consiglio". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in aula al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte

(LaPresse) - "Se volete proseguire percorso di riforme iniziato, noi ci siamo". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in aula al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte. "Al di là attacchi personali, che mi hanno dispiaciuto, ma sono disponibile a soprassedere.C'è già un accordo preso tra Pd e M5s? Se non è così se invece c'è voglia di costruire e termine un discorso virtuoso, facciamo taglio parlamentari bloccare le tasse andiamo subito al voto" aggiunge.

(LaPresse) - "Grazie e finalmente, rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Quindi vuole dire che non ho paura del giudizio degli Italia. Chi ha paura degli italiani non è un uomo e una donna libera". Così Matteo salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in aula al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte.

(LaPresse) - "Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero. E' il sale della democrazia". Lo dice Matteo Salvini nel suo intervento in Senato.

(LaPresse) - Dopo un attimo di incertezza, Matteo Salvini -su indicazione della presidente del Senato Elisabetta Casellati- si è spostato dal seggio riservato al vicepremier, accanto a Giuseppe Conte, allo scranno del senatore della Lega, e ha iniziato il suo intervento.

(ANSA) - "Non mi è mai capitato di parlare con Merkel sui propri interessi di partito per chiedere consigli su come vincere le elezioni...Non ho mai preso un caffè lamentandomi che Salvini ha chiuso i porti ". Lo afferma il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell'Aula del Senato.(ANSA).

(ANSA) - "Poi racconto l'Italia che abbiamo in testa e nel cuore, che non cresce dello zero vergola, che ha una giustizia quella vera, dove ci sono 60 milioni di presunti innocenti fino a prova contraria". Lo ha detto Matteo Salvini al Senato

(LaPresse) -"Il coraggio se uno non ce l'ha difficilmente si può dare. Non cadrò nell'insulto quotidiano e sistematico, anche perché se questo governo si è interrotto è perché da mesi c'erano dei signor no che bloccavano tutto quanto". Così Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, parlando in aula al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte

(ANSA) - "Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd, non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura". L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini in Aula al Senato.

(ANSA) - "Si vota anche a settembre, non veniteci a parlare di aumento Iva, di spread, di esercizio provvisorio, di recessione... ". Lo afferma il vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo nell'Aula del Senato.(ANSA).

(ANSA) - "La libertà non consiste nell'avere il padrone giusto ma nel non avere nessun padrone". Lo ha detto Matteo Salvini citando Cicerone. "Non voglio una Italia schiava di nessuno, non voglio catene, non la catena lunga. Siamo il Paese più bello e potenzialmente più ricco del mondo e sono stufo che ogni decisione debba dipendere dalla firma di qualche funzionario eruopeo, siamo o non siamo liberi?". Lo ha detto Matteo Salvini al SEnato.

(ANSA) - "A lei che mi ha detto che ho incontrato le parti sociali, dico che non li ascoltava nessuno. E se l'avesse fatto qualcuno prima di me, avremmo fatto in fretta, apriamo all'Italia, senza paura e a testa alta". L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini replicando, in Aula al Senato, al premier Conte. (ANSA).

