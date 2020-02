"A BELLI CAPELLI!" – LA SARDINA IN CAPO MATTIA SANTORI CONTESTATO IN PUBBLICO PER L’INCONTRO CON LUCIANO BENETTON: “VI DOVETE VERGOGNARE, GLI APPALTI DELLE AUTOSTRADE SONO TUTTI TRUCCATI"- LA REAZIONE DEL RICCIOLUTO LEADER DEI PESCIOLINI: "MA CHE VITA DI MERDA..."

C'è qualcuno che dice no a Mattia Santori e alla retorica anti-Salvini delle sardine. Al termine dell'incontro tra la delegazione del movimento e il ministro per il Sud Peppe Provenzano del Pd, inattesa contestazione pubblica per il 31enne fondatore bolognese, davanti alla sede del governo di Largo Chigi e davanti alle telecamere e i taccuini dei giornalisti accorsi per registrare ogni frase del guru ittico.

Roberto Berardi, ex lavoratore delle autostrade e militante di destra, ha affrontato a brutto muso Santori in romanesco verace: "Vi dovete vergognare, gli appalti delle autostrade sono tutti truccati". L'accusa fa riferimento al contestatissimo incontro tra Santori e i tre amici fondatori delle sardine e Oliviero Toscani e Luciano Benetton, che attraverso Atlantia controlla Autostrade per l'Italia. "A belli capelli!", lo sfotte ripetutamente Berardi. E Santori ha tagliato corto commentando con i giornalisti: "Ragazzi, ma che vita di m*** che fanno i politici?".

