"BEN FATTO, COMPAGNO CONTE" - FRANCESCO MERLO SBERTUCCIA PEPPINIELLO APPULO, PER ESSERE ENTRATO "CON RISERVA" NEL GRUPPO DI SINISTRA (THE LEFT) AL PARLAMENTO EUROPEO: "GLI ESAMI DI ESTREMISMO COMPRENDERANNO DIFFICILI PROVE PRATICHE: INDOSSARE L'ESKIMO, OCCUPARE UNA CASA E FARSI UNA CANNA. CONTE, CHE È STATO GIÀ TUTTO, CE LA FARÀ PERCHÉ HA UN RISPETTO DI SÉ FANTASTICO, STRAORDINARIO, CORAGGIOSO, ECCEZIONALE E LEGGENDARIO..."

1.I 5 STELLE TROVANO CASA A SINISTRA. ACCOLTI “IN PROVA” NEL GRUPPO THE LEFT AL PARLAMENTO EUROPEO

Estratto dell'articolo di Niccolò Carratelli per “La Stampa”

In piedi al centro del cortile di Montecitorio Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni parlano a bassa voce. Negli stessi minuti a Bruxelles è in corso la riunione tra la delegazione del Movimento 5 stelle e l’ufficio di presidenza del gruppo della Sinistra (The Left) al Parlamento europeo.

«Ho messo più di una buona parola per voi» scherza il leader di Sinistra italiana rivolto all’ex premier, sottolineando come sia stato lui a fare da garante per gli eurodeputati M5s. «Gli hanno fatto un po’ l’esame del sangue – spiega Fratoianni a “La Stampa” dopo aver salutato Conte -. Del resto, c’erano diverse perplessità a causa delle loro posizioni del passato».

Il confronto è durato più di due ore, durante le quali il capodelegazione M5s, Pasquale Tridico, e le deputati uscenti Tiziana Beghin e Laura Ferrara hanno dovuto rispondere a una sfilza di domande. A partire dall'alleanza con la Lega nel 2018, i decreti sicurezza del governo Conte I, la criminalizzazione dell’attività delle Ong nel Mediterraneo.

Fino all’intervento pungente della rappresentante della Linke, l'ultrasinistra tedesca, sugli insulti di alcuni esponenti del governo Conte alla capitana Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch e ora eurodeputata nello stesso gruppo.

Da Roma Fratoianni si è speso per superare le resistenze, rassicurando gli alleati sul «lungo processo di trasformazione del Movimento 5 Stelle». Lo ha fatto perché «questa nuova collocazione del Movimento in Europa è significativa anche per gli equilibri politici italiani – sottolinea – sancisce la loro appartenenza alla sinistra, in qualche modo li vincola per il futuro».

[…] Non a caso, dentro al Movimento c’è chi non nasconde dubbi e fastidio per come è stata condotta la partita. Chi rimprovera a Conte di «non essersi fatto vedere a Bruxelles», chi contesta l’eccessivo sbilanciamento a sinistra, «col rischio di perdere i nostri elettori più moderati», chi non vuole finire a fare «la stampella di Avs», visto che i risultati delle ultime Europee hanno ridisegnato i rapporti di forza e che Elly Schlein ha una chiara predilezione per la coppia Fratoianni-Bonelli.

D’altra parte, Sinistra italiana, che in The Left ha già i suoi Mimmo Lucano e Ilaria Salis, con l’arrivo degli 8 parlamentari M5s fa aumentare il peso del gruppo (47 eurodeputati) e della stessa pattuglia italiana: i 10 componenti ora superano i nove francesi de La France Insoumise. Il fatto che la delegazione M5s sia stata accolta «con riserva», dopo aver concordato «un periodo di sei mesi con uno status di osservatore reciproco per confermare la convergenza politica», come si legge nel comunicato ufficiale, viene derubricato a dettaglio formale.

«Entriamo con pieni diritti», assicura Tridico. Il banco di prova sarà il voto sulla conferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, che vede The Left fortemente contrario: i 5 stelle dovranno votare contro, diversamente da quanto hanno fatto cinque anni fa, quando erano stati decisivi per la formazione nella cosiddetta «maggioranza Ursula».

Scelta di posizionamento diversa rispetto al Pd, quindi, ma che «rientra nelle dinamiche europee e non condiziona la collaborazione in Italia», assicurano fonti dem. […]

2.CONTE, ESAMI DI ESTREMISMO CHE DIO BENEDICA MBAPPÉ

Estratto dell’articolo di Francesco Merlo per “La Repubblica”

Caro Merlo, dopo cinque anni il M5S di Conte, in antitesi con sé stesso né di destra né di sinistra, ha trovato casa all'Europarlamento con il gruppo The Left. Sarà una svolta storica o una salvo intese? - Stefano Mazzanti - Casalguidi (Pistoia)

Non sia invidioso e non rosichi: Conte è stato ammesso anche se con riserva. Il suo periodo di prova durerà solo sei mesi: "per vedere se tra noi c'è empatia" ha spiegato con benevolenza Nicola Fratoianni, ma l'apprendistato non sarà uno scherzo.

Gli esami di estremismo comprenderanno infatti difficili prove pratiche oltre che teoriche: indossare l'eskimo ed essere interrogato sui Grundrisse, occupare una casa sfitta e studiare David Harvey, farsi una canna e discutere la tesi "per un'Italia alter-globalista ed eco-socialista".

Conte, che è stato già tutto, anche presidente del consiglio, ce la farà sicuramente perché ha un rispetto di sé fantastico, straordinario, coraggioso, eccezionale e leggendario. Ben fatto, compagno Conte. […]

