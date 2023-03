23 mar 2023 12:35

"BEPPE-MAO" NON HA PERSO LA PASSIONE PER LA CINA – AI PARLAMENTARI DEL MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO HA CHIESTO DI “APRIRE IL PORTO DI TARANTO AI GRANDI MERCANTILI CINESI, È UN’OCCASIONE” – QUELLO CHE "L’ELEVATO" NON HA SPECIFICATO È CHE L'AFFARE È PER IL DRAGONE. LA CINA INFATTI È RIMASTA FREGATA DALL’ACQUISTO DEL PORTO GRECO DEL PIREO (MENO STRATEGICO DEL PREVISTO) E ORA CERCA UN’ALTERNATIVA PER FAR ATTRACCARE I SUOI MERCANTILI...