[…] Ha parlato anche con Berlusconi, con cui fece il patto del Nazareno?

«Berlusconi no. Ha scelto di seguire i suoi consigliori che secondo me lo hanno portato a sbattere. E comunque i colloqui di queste ore più restano riservati, meglio è. Comunque non vedo Berlusconi dal gennaio 2015: mi ha giurato vendetta dopo la vicenda Mattarella ma col senno di poi lo rifarei. È stata una decisione che ha fatto bene all'Italia, il resto non conta».

La candidatura di Berlusconi, non è stata in qualche modo favorita da chi, anche come lei, ha continuato a ripetere che il ruolo di king maker spetta al centrodestra?

«La candidatura di Berlusconi non esisteva, non esiste, non esisterà. Aver esposto l'ex Presidente del Consiglio a questa figuraccia è stato prima di tutto umanamente ingiusto verso il Cavaliere. Detto questo io a Berlusconi ho sempre detto in faccia ciò che pensavo. Circa il ruolo di kingmaker non ho fatto alcuna dichiarazione discutibile: ho guardato i numeri. E i numeri dicono che la destra ha più voti almeno in partenza della sinistra. […]».

