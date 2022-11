"BETTINI SE SERVISSE, NEGHEREBBERO PURE IL NOME DELLA MADRE" – MATTIA FELTRI FA A PEZZETTI IL GRAN CIAMBELLONE DEM CHE NEL SUO LIBRO PARLA MOLTO MALE DI MATTEO RENZI DOPO ESSERE STATO NEI SUOI CONFRONTI “BENEVOLO MA CON PRUDENZA”. ERA BETTINI O UN SUO AVATAR QUELLO CHE DICEVA DI MATTEUCCIO “IL GIORNO DOPO CHE RENZI AVRÀ VINTO LE PRIMARIE, CAMBIERÀ LA POLITICA ITALIANA”

Mattia Feltri per “la Stampa”

Ieri ho letto sul Fatto Quotidiano l'anticipazione del nuovo libro di Goffredo Bettini (se qualcuno non sapesse chi sia, è uno che ama aggrottare la fronte e scrutare il futuro per dispensare consigli che il Pd segue da almeno quindici anni, cioè da quando non vince più le elezioni). Non è vero: non ho letto l'anticipazione. Ho letto le prime sei righe, dove dice molto male di Matteo Renzi col quale, ammette, fu tuttavia «benevolo», per quanto «con prudenza» e «mantenendo una marcata autonomia».

Sarei anche andato avanti, ma lette le prime sei righe sono venuto meno. E non so se fu il delirio, ma sentivo la voce di Bettini «La sola proposta propulsiva, credibile, combattiva è Matteo Renzi» (aprile '13); «si vince innovando, Renzi è l'innovazione» (giugno '13); «Renzi premier? Lo voterei subito» (luglio '13); «il giorno dopo che Renzi avrà vinto le primarie, cambierà la politica italiana» (luglio '13);

«mettere Renzi alla gogna è autodistruttivo per il Pd» (luglio '13); «la premiership più capace è quella di Renzi» (luglio '13); «ha ragione Renzi, il governo Letta non può durare» (luglio '13); «Renzi è la nostra e vera unica risorsa per dare un governo democratico all'Italia» (luglio '13); «Renzi è innovativo, dinamico, popolare. I giovani del Pd lo sostengano» (settembre '13);

«Renzi ha straordinariamente rimesso in moto la politica italiana e ridato una speranza al Paese» (maggio '14); «la resistenza a Renzi nel Pd è avventurosa e arriva da leader del passato» (aprile '15) Benevolo, ma con prudenza e mantenendo una marcata autonomia Se servisse, negherebbero pure il nome della madre.

