9 lug 2024 08:09

"BIDEN SFIDA LA REALTÀ, IL PARTITO GLI DICA LA VERITÀ" - IL "NEW YORK TIMES" CONTINUA LA SUA CROCIATA CONTRO IL PRESIDENTE 82ENNE, CHE NON SI RITIRA DALLA CORSA PER LA CASA BIANCA: "METTE A RISCHIO IL PAESE CONTINUANDO A INSISTERE DI ESSERE IL MIGLIOR DEMOCRATICO PER BATTERE TRUMP". IL QUOTIDIANO AMERICANO GLI HA CHIESTO PIU' VOLTE DI FARE UN PASSO INDIETRO - L'AFFONDO DI "THE DONALD": "BIDEN NON VUOLE MOLLARE LA CORSA PER IL SUO EGO. DURANTE IL DIBATTITO DICEVA COSE SENZA SENSO"