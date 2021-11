30 nov 2021 12:02

"UN BLACK OUT NON È DA ESCLUDERE" - IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI DURANTE L'ASSEMBLEA DI CONFARTIGIANATO LANCIA L'ALLARME SULL'APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO: "E' IMPORTANTE STERILIZZARE NEL MODO PIÙ EQUO POSSIBILE L'IMPATTO DEL RINCARO DELLE BOLLETTE SULLE FAMIGLIE E LE IMPRESE. QUESTO AL NETTO DELL'ESIGENZA CHE A LIVELLO EUROPEO SI DEFINISCA UN PIANO PER EVITARE COSE ANCHE PEGGIORI…"