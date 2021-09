"CALENDA? SI CREDEVA CHURCHILL E IN REALTÀ ERA STOCAZZO,

Scanzi su Il Fatto Quotidiano: "Calenda, l'uomo che sussurrava ai cigni e dava del tu alla coratella... Si credeva Churchill e in realtà era stoc***o", parlava come Bombolo. Abbandonato il cinema per squisita mancanza di talento... Roosevelt dei Parioli...".

La replica di Calenda su Twitter: "Amici del Fatto quotidiano, potete continuare per altri mesi con queste fiumane di insulti adolescenziali (Water, Bombolo etc), che squalificano solo voi, ma non fate altro che confermare la correttezza della mia decisione di lasciarvi nel vostro brodo (primordiale).

L'articolo di Scanzi è piuttosto autoesplicativo. Affettuosi auguri per una lesta uscita dall’età prepuberale. Un periodo difficile per tutti. Avete la mia comprensione".

