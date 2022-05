13 mag 2022 12:52

E IL "CAMPO LARGO" DIVENTO’ UNA AIUOLA PER FAR FARE LA PIPI’ AI CANI - CONTE SI SCATENA CONTRO DRAGHI E L'ALLEANZA PD-M5S È SEMPRE PIÙ A RISCHIO: “IL RAPPORTO CON LETTA? NON POSSIAMO NEGARE LE DIVERSITÀ DI VEDUTE SU ALCUNI ARGOMENTI” – PEPPINIELLO PUÒ STARE TRANQUILLO, IL SENTIMENTO È RICAMBIATO! TRA I DEM CRESCONO LE INSOFFERENZE: LA ROTTURA PUÒ AVVENIRE GRAZIE AD UN CAMBIO DELLA LEGGE ELETTORALE - GLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA INCAZZATISSIMI PER I SILURI QUOTIDIANI DI CONTE CONTRO GUERINI, CAPOFILA DELL’AREA…