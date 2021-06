"LA CANDIDATURA DI BERLUSCONI AL QUIRINALE È UNA CHIMERA E SERVE SOLO A COPRIRE LA LENTA DISSOLUZIONE DI FORZA ITALIA" - FOLLI: "SALVINI HA CONVENIENZA AD ALIMENTARE IL SOGNO, GARANTENDO UN APPOGGIO SENZA RISERVE: PROMETTERE NON COSTA NIENTE E POI CHI VIVRÀ, VEDRÀ. IN QUESTO MOMENTO A SALVINI PREME NON PREGIUDICARE LA PROSPETTIVA DI UNA FEDERAZIONE CON FORZA ITALIA, PROCESSO DI CONQUISTA DEL VECCHIO MOVIMENTO BERLUSCONIANO…"

Estratto dell'articolo di Stefano Folli per “la Repubblica”

C'è una ragione per cui Salvini ha smesso di candidare Mario Draghi al Quirinale, dopo aver tanto insistito nelle settimane scorse. È lo stesso motivo per il quale il capo della Lega parla e agisce come il più convinto sostenitore del governo in carica, auspicando che concluda la legislatura nella primavera del 2023.

Altro che elezioni l'anno venturo: la nuova parola d'ordine è stabilità […] Proporre il presidente del Consiglio per il Quirinale significa irritarlo e creare un rumore di fondo molesto, anzi dannoso. Tuttavia […] in questo momento a Salvini preme non pregiudicare la prospettiva di una federazione con Forza Italia, […] processo di conquista del vecchio movimento berlusconiano.

[…] Ma cosa spinge Berlusconi ad assecondare un piano di cui Salvini sarebbe di gran lunga il principale beneficiario? Il tornaconto […] è uno solo, ma cruciale: […] succedere a Mattarella nel gennaio 2022. Può sembrare un' assurdità, se si mettono sulla bilancia l' età di Berlusconi, la salute malferma, nonché gli aspetti controversi, a dir poco, della sua storia personale e giudiziaria.

[…] Salvini ha convenienza ad alimentare il sogno, garantendo un appoggio senza riserve: promettere non costa niente e poi chi vivrà, vedrà. […] Berlusconi potrà credere alla lealtà di Salvini, che magari si tradurrà in un voto "di bandiera" nelle prime votazioni […]

È un'illusione […] la destra non sembra in grado di allargare il perimetro dei grandi elettori in modo significativo. […] La candidatura di Berlusconi è una chimera e serve solo a coprire la lenta dissoluzione di Forza Italia.

