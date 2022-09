IL PROBLEMA NON E’ SE LA MELONI VINCERA’. MA COME. LA LEGA ANDRA’ SOTTO AL 10%? E FORZA ITALIA SPROFONDERA’ INTORNO AL 5%? IN QUEL CASO ANCHE IN CASO DI BOOM ELETTORALE PER “DONNA GIORGIA” SARA’ COMPLICATO TENERE INSIEME I PEZZI DEL CENTRODESTRA – LE INSIDIE DELL’ULTIMO MIGLIO: DALLA QUASI RIMONTONA DI RUTELLI NEL 2001 AL BLITZ M5S NEL 2013 CON ANNESSO HARAKIRI DI BERSANI…