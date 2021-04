20 apr 2021 09:00

"CARO BEPPE GRILLO, TI DEVI SEMPLICEMENTE VERGOGNARE" - LA VENDETTA DI MARIA ELENA BOSCHI: "QUANDO DICE CHE LA RAGAZZA CI HA MESSO OTTO GIORNI A DENUNCIARE FA UN TORTO A TUTTE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E FORSE NON SA IL DOLORE CHE PASSA ATTRAVERSO QUELLE DONNE, CHE SPESSO IMPIEGANO NON GIORNI, MA SETTIMANE PER SUPERARE MAGARI LA VERGOGNA E L’ANGOSCIA. DI COSA SI LAMENTA OGGI BEPPE GRILLO? DI UN CLIMA SCHIFOSO? DI UN ATTACCO VERSO LA SUA FAMIGLIA? MA VI RICORDATE COSA HA FATTO A ME, A MIO PADRE, ALLA MIA FAMIGLIA?" - VIDEO