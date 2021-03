LA "CASALINO COMMUNICATION" CHIUDE I BATTENTI: DOPO LA FRASE “NEL PD CI SONO DEI CANCRI CHE VANNO ESTIRPATI”, ROCCOBELLO HA DISMESSO I PANNI DEL PORTAVOCE. NON SEGUIRA' CONTE NELL'AVVENTURA DEL NUOVO M5S: PUNTA A FARSI ELEGGERE IN PARLAMENTO - A SEGUIRE LA COMUNICAZIONE DI GIUSEPPE CONTE POTREBBE ANDARE DARIO ADAMO, CHE E' GIA' STATO SOCIAL MEDIA MANAGER DI "GIUSEPPI"...

La "Casalino communication" chiude i battenti: dopo la frase “Nel pd ci sono dei cancri che vanno estirpati”, Roccobello ha dismesso i panni del portavoce. Non seguira' Giuseppe Conte nell'avventura del nuovo M5s: ormai, dopo il presenzialismo tv per promuovere il suo libro, punta a farsi eleggere in Parlamento. A seguire la comunicazione dell'Avvocato di Padre Pio potrebbe andare Dario Adamo, che e' gia' stato social media manager di "Giuseppi"...

«Rocco Casalino impari a distinguere la politica dallo show», twitta adirata la viceministra degli Esteri, Marina Sereni. E come lei Anna Ascani, sottosegretaria al Mise: «Definire cancro un avversario politico è quanto di più indegno». Secondo il deputato Emanuele Fiano «adesso il Pd deve pretendere scuse formali e anche Giuseppe Conte dovrebbe parlare...». Bufera sui social, il Pd insorge contro Rocco Casalino.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su RaiUno, per promuovere il suo libro Il portavoce , l' ex portavoce grillino dell' ex premier Conte, parlando degli alleati del Pd, ieri ha detto: «Nel partito ci sono persone straordinarie come Zingaretti e Franceschini, ma ci sono dei cancri che vanno estirpati...». Cancri da estirpare? Così, la stessa conduttrice l' ha redarguito in diretta e Casalino si è subito scusato: «Frase oggettivamente infelice».

Incidente chiuso? Macché.

«Vorrei capire se Casalino esprime sue opinioni personali o se parla a nome del M5S o del professor Conte», eccepisce il capogruppo dem al Senato, Andrea Marcucci. E il deputato Andrea Romano avverte: «L' ad della Rai e il direttore di Rai 1 ne dovranno rispondere in commissione di Vigilanza».

Amaro, il commento del collega Filippo Sensi: «Casalino gioca sulla malattia sulla pelle degli altri». La parlamentare Giuditta Pini, addirittura, sembra volerlo sfidare a duello con un tweet: «Ciao Rocco sono uno dei cancri da estirpare? Se vuoi me lo dici di persona». Casalino, intanto, prova a spiegarsi: «Volevo dire che il Pd è una comunità di tante persone straordinarie ma al suo interno c' è anche chi lavora per distruggere...». Ormai però è tardi. Twitta Matteo Orfini, da sempre contrario all' alleanza con i 5 Stelle: «Direi che possiamo considerare questa garbata esternazione la chiusura di una stagione piuttosto infelice».

