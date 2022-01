24 gen 2022 09:47

"I CATTIVI CONSIGLIERI TAJANI E RONZULLI HANNO FATTO DI BERLUSCONI UNA MUMMIA E LO HANNO CHIUSO IN UNA TOMBA" - VITTORIO SGARBI SI AUTOINVESTE DEL RUOLO DI FUTURO CAV: "SONO IO IL SUO VERO EREDE. SE FORZA ITALIA FINISCE NELLE LORO MANI, IO HO DAVANTI UNA PRATERIA. BISOGNAVA DIRGLIELO SUBITO CHE I NUMERI NON C'ERANO. IO HO FATTO QUELLO CHE HO POTUTO. L'HO FATTO PARLARE CON MARIA ELENA BOSCHI E STAVO ORGANIZZANDO L'INCONTRO CON CONTE - PER LUI È STATO DIFFICILE ARRENDERSI. ERA MALINCONICO. SOFFRE, GLI APPARE COME UN'INGIUSTA SCONFITTA…"