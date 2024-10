25 ott 2024 14:36

"A CHE TITOLO GOFFREDO BETTINI SI OCCUPA DELLE ALLEANZE PD-M5S. PERCHÉ SI IMMISCHIA?” – STEFANO FELTRI PROVOCA E GOFFREDONE RISPONDE: "MI OCCUPO DELLE ALLEANZE DEL MIO PARTITO PERCHE’ FARE POLITICA ANCHE SENZA POTERI FORMALI E’ LA MIA VITA. IL MIO POTERE NON DERIVA DA LOBBY, EDITORI, IMPRENDITORI, FAMIGLIE NOTE E POTENTI MA DALLE MIE IDEE. MI "IMMISCHIO" PERCHÉ ODIO GLI INDIFFERENTI, COME DICEVA GRAMSCI. MA POI NON ERA UN LIBERALE, FELTRI? PERCHÉ MI VUOLE FAR TACERE? CHE DELUSIONE..."