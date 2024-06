"CHIEDERE 500 MILA EURO PERCHÉ UNO TI HA DETTO ‘URSS’? SIGNIFICA CHE HAI UN SERIO PROBLEMA CON LE CRITICHE" - GIUSEPPE CRUCIANI RANDELLA IL MINISTRO URSO, CHE HA CHIESTO MEZZO MILIONE AL "FOGLIO" (CHE LO HA SOPRANNOMINATO "ADOLFO URSS") E AL "RIFORMISTA": "IL CENTRODESTRA SOSTIENE IL POLITICAMENTE SCORRETTO E POI MINACCIA DENUNCE A UN GIORNALE. MA E' URSO O ALESSANDRO ZAN?..."

Estratto dell'articolo di Salvatore Merlo per "Il Foglio"

“Ma gli avete dato dello stronzo?”. No, gli abbiamo dato dello statalista: Adolfo Urss. “Quindi il centrodestra che sostiene il politicamente scorretto minaccia denunce a un giornale per la parola Urss”. Sì. “Curioso”. Anzi, per l’esattezza, caro Giuseppe Cruciani, zanzara d’italia e maestro del turpiloquio, il ministro del Made in Italy Adolfo Urss (pardon: Urso) propone una mediazione civile. Vuole tra i 250.000 e i 500.000 euro.

“Tattica alla Di Pietro”. Ovvero? “Chiedi i soldi perché vuoi mettere in difficoltà un giornale o un giornalista, ridurlo al silenzio. Non so se le critiche del Foglio a Urso siano fondate o no, e nemmeno mi interessa nel merito. Ma chiedere 500.000 euro perché uno ti ha detto ‘Urss’ significa soltanto che hai un problema con le critiche. Un problema serio. Non all’altezza di Urso, peraltro, che non mi sembrava un trinariciuto”.

Ma forse un vanitoso? “Forse sì. Ma insomma uno potrà esprimere il suo pensiero in libertà? Potrà fare ironia? Ma è Urso o è Zan?”. Semmai è Urss. “Di fatto il centrodestra che si è giustamente opposto alla legge Zan perché voleva imporci regole e regolucce su cosa si può dire e su cosa no poi finisce con un ministro che minaccia ritorsioni civili nei confronti di un giornale che peraltro ha utilizzato una parola che ha persino una sua nobiltà”. […]

Ma tu hai mai querelato qualcuno? “Nemmeno se mi danno dello stronzo o del fascista. Odio i tribunali. E penso che Meloni abbia vinto le elezioni anche perché si è battuta contro la cappa del politicamente corretto."

[…] Aspetta Cruciani dobbiamo specificare una cosa per il ministro Urso. “Cosa?”. Dobbiamo specificare che il tono della frase precedente è ironico. “Perché non lo capisce?”. Tu ce li hai 500.000 euro? “No”. Appunto.

