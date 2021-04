KAZAKI AMARI - TORNA A PARLARE MUKHTAR ABLYAZOV, PROTAGONISTA DEL "CASO SHALABAYEVA" CHE PER POCO NON FECE CADERE L'EX MINISTRO DELL'INTERNO ALFANO E IL GOVERNO LETTA: "GRATO ALL'ITALIA PER LE CONDANNE, PECCATO SIANO SFUGGITI AL GIUDIZIO MAGISTRATI E POLITICI... MIA MOGLIE E MIA FIGLIA SONO STATE DEPORTATE ILLEGALMENTE IN KAZAKHSTAN E LASCIATE PER SETTE MESI IN OSTAGGIO DEL REGIME. ANCORA ADESSO"