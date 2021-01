"CI SONO RISCHI GRAVI PER L'ECONOMIA" - LA BCE CHIEDE ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ DI BILANCIO A MEDIO TERMINE A ITALIA, BELGIO, GRECIA, SPAGNA, FRANCIA E PORTOGALLO MA POI RIBADISCE CHE "IL SOSTEGNO DI BILANCIO DOVREBBE CONTINUARE A RIMANERE SU LIVELLI ELEVATI” - IL MESSAGGIO È CHIARO: "FINCHÉ L'EMERGENZA SANITARIA PERSISTE E LA RIPRESA NON È IN GRADO DI AUTOALIMENTARSI, SARÀ IMPORTANTE PROROGARE LE MISURE TEMPORANEE PER SCONGIURARE VARIAZIONI BRUSCHE”

BCE: DEFICIT ITALIA FRA I PIÙ ALTI,SOSTEGNO VA MANTENUTO

(ANSA) - L'Italia, assieme a Spagna, Francia e Slovacchia, registrerà nel 2021 i disavanzi "più elevati" nell'Eurozona con percentuali superiori al 7,5% del Pil. Tuttavia, "in ragione della brusca contrazione dell'economia dell'area dell'euro, un orientamento di bilancio ambizioso e coordinato rimarrà essenziale fino a quando non si registrerà una ripresa duratura".

christine Lagarde

Lo scrive la Bce nel bollettino economico, dopo che la Commissione europea, per Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, ha chiesto attenzione alla sostenibilità di bilancio a medio termine. la Bce nota che "il sostegno di bilancio dovrebbe tuttavia continuare a rimanere su livelli elevati" e "finché l'emergenza sanitaria persiste e la ripresa non è in grado di autoalimentarsi, sarà importante prorogare le misure temporanee al fine di scongiurare la possibilità di variazioni brusche e significative (cliff effects)".

BCE:RISCHI GRAVI ECONOMIA,PIL IV TRIMESTRE IN FORTE CALO

banca centrale europea

(ANSA) - La pandemia di coronavirus, nonostante le prospettive "incoraggianti" date dall'avvio delle vaccinazioni, "continua a ingenerare gravi rischi per la salute pubblica e per le economie dell'area dell'euro e del resto del mondo". Lo scrive la Bce nel Bollettino economico, secondo cui la pandemia "continua a offuscare le prospettive economiche mondiali". Nell'area euro la seconda ondata e l'intensificarsi delle misure di contenimento a partire da metà ottobre "dovrebbero determinare un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo trimestre di quest'anno".

CHRISTINE LAGARDE

BCE: PRONTI AD ADEGUARE MISURE DOPO RILANCIO DICEMBRE

(ANSA) - Il Consiglio direttivo della Bce "rimane pronto ad adeguare, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo". Lo si legge nel bollettino economico della Bce che ribadisce il rilancio delle misure prese a dicembre per sostenere l'attività economica e l'inflazione dell'area euro: in particolare il rilancio a 1.850 miliardi di euro del piano di acquisti di debito per l'emergenza pandemica, esteso "almeno sino alla fine di marzo 2022", e il potenziamento dei maxi-finanziamento Tltro-III per il credito all'economia.