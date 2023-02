A "CINQUESTELLE" E' RIMASTA SOLO LA LOCATION – IL SUPER AFFITTO (DA 12MILA EURO AL MESE) DELLA LUSSUOSISSIMA SEDE ROMANA DEL M5S VOLUTA DA GIUSEPPE CONTE FA INCAZZARE I GRILLINI CHE SI SONO VISTI TAGLIARE IL BUDGET A CAUSA DEL MINOR NUMERO DI PARLAMENTARI ELETTI – L’UNICO CHE NON PUÒ PIANGERE MISERIA È BEPPE GRILLO: IL SUO CONTRATTO DA 300MILA EURO CON IL MOVIMENTO È STATO RINNOVATO (ALLA FACCIA DEL PAUPERISMO CHE PREDICAVA…)

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

FACCIA A FACCIA IN UN MERCATO DI ROMA TRA UN PENSIONATO E GIUSEPPE CONTE

«Ci sono molte affinità tra M5S e San Francesco», diceva Beppe Grillo, battezzando il suo movimento nel giorno del santo di Assisi, il 4 ottobre, prima di diventare un super-consulente a contratto (contratto a molti zero, 300mila euro l’anno) per la sua creatura politica. Altri tempi. Il nuovo corso coltiva decisamente meno la virtù della parsimonia.

Dalla decrescita felice, alla crescita dell’affitto: per la maxi-sede voluta da Giuseppe Conte a Campo Marzio, pieno centro di Roma, tra Montecitorio e via del Corso, stucchi dorati che rievocano quelli di Palazzo Chigi, il Movimento sborserà la bellezza di 12mila euro al mese.

GIUSEPPE CONTE

[…] Tanto che a ruota è seguito l’annuncio dell’istituzione dei gruppi territoriali, di fatto delle sezioni vecchio stile, che dovrebbero rendere più capillare la presenza dei 5 Stelle a livello locale, dove di solito, alle elezioni, le cose vanno male, molto peggio che alle Politiche.

Ma c’è anche chi ne fa una questione di principio, citando, oltre alle uscite ormai d’antan di Grillo sulla «politica senza soldi», anche le parole di Gianroberto Casaleggio, che raccontava di apprezzare San Francesco, tanto da avere messo la neonata formazione politica «sotto la sua protezione».

C’è un altro aspetto, più materiale, che genera mal di pancia, fra gli eletti e i collaboratori parlamentari. Il budget del M5S quest’anno si è molto ridimensionato. Colpa della riduzione dei parlamentari, scesi a 80 rispetto ai 300 abbondanti della scorsa legislatura. […]

La nuova sede del M5S in Via di Campo Marzio

Perché allora, si chiede chi vuole fare polemica, spendere cifre da capogiro per l’affitto della maxi-sede? Chi non rischia tagli in busta paga è Grillo. Il garante, in gran segreto, una settimana fa è sceso a Roma. Niente annunci, evitati gli appostamenti di cronisti e cameraman davanti all’hotel Forum, la sua residenza romana. «Ha visto solo Conte», raccontano nell’entourage del comico. Per parlare, ovviamente, «del contratto». I 300mila euro, come aveva raccontato Repubblica , saranno rinnovati.

BEPPE GRILLO DALAI LAMA BEPPE GRILLO Virginia Raggi esce dalla nuova sede del M5s