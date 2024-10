25 ott 2024 18:22

"IL CONTRATTO CON GRILLO È IN SCADENZA E NON SARÀ RINNOVATO" - IL "VAFFA" DI GIUSEPPE CONTE A BEPPE-MAO: "LA SUA REMUNERAZIONE (300 MILA EURO, NDR) RIGUARDAVA I SERVIZI DI COMUNICAZIONE. VISTO CHE NON C’È PIÙ ALCUN SERVIZIO DI QUESTO TIPO VENGONO MENO ANCHE LE RAGIONI DI QUESTA SPESA, CHE NOI PAGHIAMO CON I SOLDI DEI MILITANTI" - PEPPINIELLO POI INFILZA ANCHE DAVIDE CASALEGGIO: "PERSONAGGIO MARGINALE, NON HA AVUTO UN RAPPORTO TRASPARENTE CON IL MOVIMENTO. E NON MI HA FORNITO NEANCHE L'ELENCO DEGLI ISCRITTI"