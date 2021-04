GIULIANO AMATO DICE COSE DI SINISTRA – ‘’LA PANDEMIA HA MESSO FINE A UN MONDO ALLA ROVESCIA, DOVE LA SOCIETÀ ERA A SERVIZIO DELL’ECONOMIA. E L’ECONOMIA ERA AL SERVIZIO DELLA FINANZA. CON UN ACCRESCIUTO BENESSERE PER POCHI, E UN DIFFUSO MALESSERE PER MOLTI. QUESTO CICLO SI È CHIUSO. ORA RIEMERGE UNA VISIONE DELL’ECONOMIA IN CUI PUBBLICO E PRIVATO TORNANO A INTEGRARSI” – E SANTIFICA DRAGHI: “NATURALMENTE CAPISCE LA POLITICA ED È IN GRADO PERFETTAMENTE DI FARLA”