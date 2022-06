MA COME, ADESSO "REPORT" NON È PIÙ UN MODELLO PER I GRILLINI? - LA TRASMISSIONE DI RANUCCI, CONSIDERATA DA SEMPRE DAL M5S COME IL TEMPIO DEL GIORNALISMO D'INCHIESTA, SI TRASFORMA IN UN BERSAGLIO DA COLPIRE: TUTTA COLPA DI UN'INCHIESTA CHE DURANTE L'ULTIMA PUNTATA HA RIPERCORSO I LATI OSCURI DELLA STORIA RECENTE DEI CINQUE STELLE - CASALEGGIO SMONTA TUTTO, PARLA DI "DIECI PICCOLE BUGIE" E ACCUSA I CRONISTI DI RAI3 DI AVER FATTO UN "TAGLIA E CUCI" DELLA SUA INTERVISTA: "LA MIA RISPOSTA SUL NUOVO CORSO DI CONTE ERA…" - VIDEO