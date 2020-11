UN "DIBBA" NEL MIRINO – L’UNICO OBIETTIVO DEGLI STATI GENERALI DEL MOVIMENTO 5 STELLE È ISOLARE DI BATTISTA E BLINDARE SIA LA LEGISLATURA CHE L’INTESA CON IL PD NEI COMUNI AL VOTO IL PROSSIMO ANNO (ROMA IN TESTA) – NON A CASO TRA I QUESITI AL VOTO CI SARÀ LA GUIDA COLLEGIALE MA NON IL LIMITE DEI DUE MANDATI...

Estratto dell’articolo di Annalisa Cuzzocrea per “la Repubblica”

(…) In che mani è oggi il Movimento? E in che mani finirà, dopo questa due giorni in cui tutto pare scritto: la nascita di una guida collegiale che tenga dentro i big in un patto che - salvo sorprese dell'ultima ora - è una conventio ad excludendum. Fuori l'anima ribelle e anti-pd di Alessandro Di Battista.

Dentro, in un direttorio allargato con un primus inter pares, tutti gli altri dirigenti. Con Luigi Di Maio che si ritaglierà un ruolo di apparente seconda fila, ma tornerà probabilmente a fare il capodelegazione nel governo. Anche perché non c'è ormai dossier - dalle nomine al Covid - su cui il segretario dem Nicola Zingaretti non chieda: "Cosa dice Luigi?".

Sarà tutto da decidere, chi guiderà il nuovo direttorio. Potrebbe essere Paola Taverna, perché si vorrebbe una donna e le quotazioni di Chiara Appendino sono scese per via di una condanna penale difficile da digerire perfino per un M5S in totale trasformazione. I suoi fan interni ci proveranno, a partire dallo stesso Di Maio, ma non è facile e non è detto. Se la linea è, come sembra, non dare troppe armi a chi come Di Battista lamenta l'abbandono delle origini.

Per questo, tra i quesiti che alla fine si metteranno al voto su Rousseau ci sarà la scelta dell'organo collegiale alternativo al capo politico, ma non quella sul limite dei due mandati. "Non la metteremo al voto perché su quella non si discute", dicono i big in coro.

In realtà, ribatte loro chi sta con Di Battista, "non vogliono farlo perché giocano truccando le carte. E non intendono dire oggi quel che accadrà tra due anni, quando tutti quelli che hanno già fatto due mandati si vorranno ricandidare". Del resto, già ieri il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri, che violando ogni regola ha lasciato il secondo mandato da consigliere regionale per entrare nel governo, ha annunciato di volersi ricandidare alla presidenza della Sicilia.

(…) Quanto ormai ci lavori perfino Di Maio, è dimostrato dal fatto che l'ex capo politico tenterà di metterlo al sicuro con il suo discorso di domenica: parlerà di responsabilità, prometterà che alle prossime politiche il Movimento correrà da solo col proporzionale. Inviterà i rivoltosi a dire come fare le cose, non solo a snocciolare desiderata. "La verità - rivela chi è vicino a Raggi e Di Battista - è che sperano tutti che la sindaca sia condannata in appello il prossimo 26 novembre. Questo consentirebbe loro di chiederle di farsi da parte, dando il via al patto più importante col Pd: quello per la Capitale".

