Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Matteo Salvini sarà tentato di criticare la coalizione guidata da Giorgia Meloni dopo le elezioni, dicono gli analisti

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI

Nella foto diffusa sui social media, i due sembrano una coppia in vacanza al mare sotto il sole: il braccio di lui è avvolto protettivamente intorno alla spalla di lei, la testa di lei pudicamente inclinata verso di lui. Scrive il Financial Times.

Ma Matteo Salvini e Giorgia Meloni non hanno una relazione sentimentale. I due leader di destra sono i più grandi "nemici" politici d'Italia e ora lavorano insieme per cercare il potere alle prossime elezioni politiche italiane.

"Lasciamo le divisioni, la rabbia e le polemiche alla sinistra. Uniti si vince", ha detto Salvini condividendo l'immagine del mare su Twitter.

I sondaggi suggeriscono che la coalizione tra Fratelli d'Italia della Meloni, che ha radici fasciste, la Lega di estrema destra di Salvini e il centrodestra di Forza Italia dell'ex primo ministro Silvio Berlusconi è in rotta per una vittoria parlamentare decisiva su un'opposizione frammentata.

CASA VIANELLO - BY ANNETTA BAUSETTI

Ma il rapporto difficile tra Meloni e Salvini significa che la stabilità e la coerenza del governo sono tutt'altro che garantite. Anche se ora stanno facendo di tutto per proiettare un fronte unito, molti avvertono che ci saranno turbolenze in futuro.

"Non sarà una guerra a tutto campo tra Lega e Fratelli, ma sarà un conflitto di logoramento", ha detto Roberto D'Alimonte, professore di scienze politiche alla Luiss di Roma. "Sono in competizione già ora e lo saranno ancora di più dopo le elezioni".

Negli ultimi anni, i due leader hanno vissuto un drammatico cambiamento di fortuna. La stella della Meloni è cresciuta a spese di Salvini. Alle elezioni parlamentari del 2018, il partito della Meloni ha ottenuto il 4,3% dei voti, mentre la Lega ha ottenuto il 17,6%, seconda dopo l'insurrezione del Movimento Cinque Stelle.

giorgia meloni salvini meme

La popolarità di Salvini è aumentata nel 2019 e la Lega ha ottenuto il 34,4% dei voti alle elezioni del Parlamento europeo, il più alto di tutti i partiti italiani. Ma il successivo tentativo di Salvini di forzare le elezioni lampo ritirandosi dalla coalizione di governo con i Cinque Stelle si è ritorto contro. Al contrario, è stata formata una nuova coalizione senza di lui.

Nel frattempo, la decisione della Meloni di rimanere fuori dal governo di unità nazionale del premier Mario Draghi, formato all'inizio dello scorso anno, le ha permesso di monopolizzare lo spazio dell'opposizione e di aumentare drasticamente la sua visibilità.

SALVINI MELONI BERLUSCONI 66

I sondaggi mostrano che Fratelli d'Italia è favorito dal 25% degli elettori italiani, mentre poco meno del 13% è a favore della Lega. Anche se i leader della destra hanno concordato che il partito più grande del loro blocco avrebbe avuto il diritto di produrre il primo ministro, Salvini, che sta facendo campagna elettorale con un logo che recita "Salvini premier", potrebbe non riconciliarsi facilmente con il suo status di partner minore in un governo guidato dalla Meloni.

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI BY VUKIC

"Due anni fa, la Meloni era sconosciuta e Salvini era in cima alle classifiche", ha detto D'Alimonte. "Ora la ruota della fortuna è girata. Non può essere troppo contento".

La rivalità personale non sarà l'unica questione a tormentare la coalizione. Anche le differenze politiche sono sempre più visibili. Meloni, che ha criticato fin dall'inizio l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha espresso il suo sostegno alla Nato e alle misure punitive dell'UE contro la Russia.

Salvini, che non ha nascosto la sua ammirazione per Putin, si lamenta dei costi sociali ed economici che gli italiani stanno sostenendo per le sanzioni - una linea che il Cremlino ha amplificato.

La disciplina fiscale è un altro punto di attrito. Con gli italiani che stanno soffrendo per l'aumento dei prezzi dell'energia, Salvini ha spinto affinché il governo ad interim di Draghi intraprenda un ulteriore prestito pubblico equivalente a circa il 2% del prodotto interno lordo per finanziare nuove misure per proteggere i consumatori. Tuttavia, la Meloni ha invitato alla cautela e alla prudenza per l'enorme debito pubblico italiano.

antonio tajani matteo salvini giorgia meloni cernobbio

È probabile che tali controversie diventino più evidenti man mano che la nuova amministrazione affronta le gravi sfide economiche e geostrategiche dell'Italia, con conseguente volatilità all'interno della coalizione.

Daniele Albertazzi, professore di politica presso l'Università del Surrey, ha previsto che Salvini, alle prese con una crisi esistenziale sul suo futuro, cercherà opportunità di carpire il governo - per ricostruire la propria posizione, alimentando al contempo la disaffezione nei confronti della Meloni.

"Non credo che possa permettersi di lasciare che la Meloni reciti la parte del leader di destra di successo", ha detto Albertazzi. "Rischia di rovinare la festa. Dovrebbe dimostrare di non essere il barboncino di nessuno".

D'ALIMONTE