7 mag 2021 14:50

"ECCO PERCHÉ NON VOTO PIÙ FORZA ITALIA" - FRANCESCA PASCALE, CHE SENZA LESBO POWER NON ESISTE, ANNUNCIA DI NON DARE PIU' SOSTEGNO AL PARTITO DEL CAV - LA "CALIPPA" S'E' INCAZZATA PER LA SPARATA DI TAJANI CHE AVEVA DETTO "UNA FAMIGLIA SENZA FIGLI NON ESISTE" - LA PASCALE, CHE E' PASSATA DALLA POMPETTA DI BERLUSCONI ALLA LINGUA DI PAOLA TURCI, E' SOSTENITRICE DELLE BATTAGLIE LGBT E DELLA LEGGE ZAN: "L'UNICO VALORE IMPRESCINDIBILE È L'AMORE"