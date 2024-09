"ELON MUSK INONDA D'AMORE LA 'BELLA' GIORGIA MELONI ALLA CENA DI GALA DELL'ATLANTIC COUNCIL" - A "POLITICO" NON SFUGGE L'ATTEGGIAMENTO DA PROVOLONE AFFUMICATO DI "MR TESLA", CHE HA PREMIATO LA PREMIER A NEW YORK (TRA IL GELO DEI PRESENTI) - LA TESTATA CRITICA IL DISCORSO PIENO DI NULLA DELLA MELONI: "SI È TENUTA ALLA LARGA DALLE PREOCCUPAZIONI GEOPOLITICHE CONTEMPORANEE, SI È INVECE IMBARCATA IN UNA LUNGA ESPOSIZIONE DELLA SUA FILOSOFIA CONSERVATRICE..."

Traduzione dell'articolo di Suzanne Lynch per www.politico.com

Un anno fa, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy era stato festeggiato alla sfarzosa cena di gala dell'Atlantic Council a New York. Quest'anno sono stati il controverso miliardario tecnologico Elon Musk e la leader della destra italiana Giorgia Meloni ad essere sotto i riflettori.

Lunedì sera, il prestigioso think tank ha conferito alla Meloni il Global Citizens Award nel corso di un evento in smoking che è diventato il fulcro dell'incontro annuale dei leader mondiali all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Su richiesta del primo ministro italiano, Musk è stato invitato a presentare la Meloni, una mossa che ha suscitato un diffuso dissenso da parte dei membri dello staff del think tank. Ma guardando gli eventi sul palco della Ziegfried Ballroom, nel centro di Manhattan, non si direbbe che nell'aria ci sia solo amore.

Musk, un magnate della tecnologia che ha fatto arrabbiare le autorità di regolamentazione su entrambe le sponde dell'Atlantico e ha appoggiato Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali americane, ha presentato la Meloni in termini entusiastici: “una persona che è ancora più bella dentro di quanto non lo sia fuori” e “autentica, onesta e riflessiva”.

“Questo non si può sempre dire dei politici”, ha aggiunto Musk, con una frecciatina alle controparti della Meloni che è stata accolta dalle risate della folla. Il leader italiano, nel frattempo, ha risposto elogiando il “prezioso genio” di Musk.

I due si sono già incontrati diverse volte: l'anno scorso la Meloni ha ospitato il miliardario nella sua residenza ufficiale a Roma, dove hanno discusso di interessi comuni come il calo delle nascite in Occidente e il potenziale dell'intelligenza artificiale. Musk è stato anche ospite di un festival politico organizzato dal partito di estrema destra Fratelli d'Italia della Meloni lo scorso dicembre.

Ma lunedì è stato il momento della Meloni. Dopo le brevi osservazioni di Musk - e un breve abbraccio con il boss di X e Tesla - la Meloni, 47 anni, che è diventata il primo primo ministro donna in Italia quasi due anni fa, ha usato un discorso di 15 minuti per esprimere la sua visione del conservatorismo occidentale.

A parte un breve accenno al sostegno dell'Italia all'Ucraina, la Meloni si è tenuta alla larga dalle preoccupazioni geopolitiche contemporanee. Si è invece imbarcata in una lunga esposizione della sua filosofia conservatrice. Utilizzando come trampolino di lancio un articolo di Anthony J. Constantini apparso su POLITICO lo scorso anno, la Meloni si è lanciata in un'appassionata difesa dei “valori” dell'Occidente e di “una civiltà costruita nei secoli”.

Il patriottismo, ha detto, “è la migliore risposta al declinismo”, sfidando la nozione di “inevitabile declino dell'Occidente”. “Difendere le nostre radici profonde è il presupposto per raccogliere frutti maturi”, ha detto il primo ministro italiano.

In una settimana in cui i leader mondiali si riuniscono per promuovere la causa del multilateralismo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, la Meloni ha invece sostenuto il patriottismo, salutando l'Occidente come “una civiltà costruita nei secoli”.

“La nostra libertà, i nostri valori e l'orgoglio che proviamo per essi sono le armi che i nostri avversari temono di più”, ha dichiarato, citando filosofi conservatori come Roger Scruton e Giuseppe Prezzolini.

“L'Occidente è un sistema di valori in cui la persona è centrale, uomini e donne sono uguali e liberi, e quindi il sistema è democratico e basato sullo Stato di diritto. Mi chiedo e vi chiedo: sono questi i valori di cui dobbiamo vergognarci?”.

Parlando in inglese, Meloni ha catturato l'attenzione degli oltre 600 partecipanti alla cena esclusiva e ha ricevuto una standing ovation da Musk, che era seduto al tavolo accanto a sua madre, la modella e dietista Maye Musk.

Per la Meloni, che è emersa come una forza politica da tenere in considerazione sul palcoscenico dell'UE dopo che il suo partito ha ottenuto un buon risultato alle elezioni parlamentari europee di quest'estate, si è trattato di una sorta di coming out nel potente mondo della politica estera e dei think tank statunitensi.

La Meloni, che in passato ha parlato al CPAC, la conferenza politica conservatrice statunitense che è diventata un punto di riferimento per il marchio repubblicano di Trump, si è astenuta dall'appoggiare qualsiasi candidato alle elezioni presidenziali di novembre. (A giugno ha avuto un incontro caloroso con l'attuale presidente Joe Biden alla Casa Bianca, rafforzato dal suo sostegno all'Ucraina, una politica che la differenzia da altri leader europei di destra come il primo ministro ungherese Viktor Orbán).

Ma nonostante non abbia esplicitamente appoggiato Trump, la Meloni ha tutte le carte in regola per diventare l'interlocutore dell'UE con il candidato repubblicano se dovesse vincere le elezioni americane a novembre. La sua alleanza con Musk potrebbe anche renderla un utile intermediario con il proprietario di X, visti i suoi contrasti con i funzionari dell'UE.

