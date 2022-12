"FACESSE UN PASSO INDIETRO, SALVINI È TALMENTE SFORTUNATO CHE IL BARATRO POTREBBE ESSERE PROPRIO ALLE SUE SPALLE..." – MICHELE SERRA MARAMALDEGGIA SUL "CAPITONE": "DA PUTIN ALLA SCEMENZA DEL DENARO CONTANTE, LA VOCAZIONE DI SALVINI PER LE BATTAGLIE PERSE (TALE È LA SUA STRENUA DIFESA DEI ROTOLI DI BANCONOTE) RISCHIERÀ, ALLA FINE, DI RENDERLO QUASI SIMPATICO..."

Michele Serra per “la Repubblica”

La vocazione del Salvini per le battaglie perse (tale è la sua strenua difesa dei rotoli di banconote) rischierà, alla fine, di renderlo quasi simpatico, come tutti i perdenti. Aveva puntato tutto sull'emisfero fascista del cervello italiano, quello che palpita per l'Uomo Forte e i modi bruschi, quand'ecco che la Donna Forte, per giunta più giovane di lui, rimette le cose a posto, gli svuota l'elettorato e lo riduce a viceduce.

Gli piaceva tanto Putin ("a Mosca mi sento a casa" nemmeno Cossutta lo aveva mai dichiarato) e Putin è diventato il paradigma del tiranno massacratore, un impresentabile per antonomasia, il tizio che nessuno inviterebbe a cena. Si è autodefinito premier già nella comica ragione sociale del suo partito (che si chiama, caso unico al mondo, "Lega per Salvini premier") e non solo non è premier, ma presto farà fatica a rimanere capo della Lega, ovvero "padrone in casa sua". Si era munito di uno staff social ferocissimo, specializzato nell'impallinare e sputacchiare gli altri, e il gestore dello staff è finito impallinato e sputacchiato per ragioni molto simili a quelle che imputava agli altri (la trave, alla fine, pesa più della pagliuzza).

Ora si è fissato su questa scemenza del denaro contante, che a parte il puzzo di evasione fiscale lo rende tragicamente bacucco, preso in giro da eserciti di giovani e meno giovani che vivono nel 2022 per la ragione ineluttabile che siamo effettivamente nel 2022. Facesse un passo indietro, il Salvini è talmente sfortunato che il baratro potrebbe essere proprio alle sue spalle.

