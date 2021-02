"IL FATTO" SPARA LA BOMBA: "ZINGARETTI SI DIMETTERÀ NELL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD CONVOCATA PER IL 13 E 14 MARZO" - "ANCHE SE PARTE DEL PARTITO, FRANCESCHINI IN TESTA, STA CERCANDO DI CONVINCERLO A RESTARE. UNA VIA D'USCITA IL SEGRETARIO LA CERCA DA TEMPO: GLI SAREBBE PIACIUTO ENTRARE NEL GOVERNO DRAGHI, MA HA DOVUTO RINUNCIARE PER EVITARE L'INGRESSO DI MATTEO SALVINI. STA VALUTANDO DI CANDIDARSI A SINDACO DI ROMA, SE LE AMMINISTRATIVE DOVESSERO ESSERE SPOSTATE A OTTOBRE"

Estratto dell'articolo di Wanda Marra per il "Fatto quotidiano"

Nicola Zingaretti si dimetterà nell'Assemblea nazionale del Pd convocata per il 13 e 14 marzo. Almeno, sono le intenzioni del segretario in queste ore, anche se parte del partito - Dario Franceschini in testa - sta cercando di convincerlo a restare. D'altra parte viene considerato dai big dem come il miglior garante dell'equilibrio attuale.

Zingaretti, in realtà, sta valutando due opzioni: presentarsi traghettatore, fino a un congresso in data da stabilire (magari in autunno), o direttamente dimissionario. Qualcuno tra i suoi spera che le dimissioni siano un rilancio. In molti scommettono che ci ripenserà. Ma ieri l'addio era stato già minacciato imminente.

E una via d'uscita il segretario la cerca da tempo: gli sarebbe piaciuto entrare nel governo Draghi, ma ha dovuto rinunciare per evitare l'ingresso di Matteo Salvini. Sta valutando di candidarsi a sindaco di Roma, se - come pare sempre più probabile - le Amministrative dovessero essere spostate a ottobre. […]

