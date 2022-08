"FAVORISCE I RICCHI", "MA COSA DICI?" – SCONTRO SULLA FLAT TAX TRA IL CANDIDATO DEL PD, CARLO COTTARELLI, E IL LEGHISTA ARMANDO SIRI A “IN ONDA”: “E’ STATO CALCOLATO CHE L’85% DEL VANTAGGIO DELLA FLAT TAX VA AL 30% PIU’ RICCO DEI CONTRIBUENTI. UN PARLAMENTARE GUADAGNEREBBE CIRCA 20-25 MILA EURO...” – SIRI S’INALBERA: “MA E’ STATO CALCOLATO DA CHI?” – LA BARUFFA SUI DATI - VIDEO

ARMANDO SIRI E CARLO COTTARELLI

Toni accesi durante un confronto in diretta tv a 'In Onda', su La7, tra il candidato del Pd Carlo Cottarelli e l'esponente della Lega Armando Siri. Il tema della puntata riguardava la Flat tax, la sua applicazione e i fondi necessari per attuarla. Siri, in particolare, ha contestato a Cottarelli il calcolo sulle stime.