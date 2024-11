"FUCK YOU, ELON MUSK!" - LA FIRST LADY BRASILIANA, JANJA LULA DA SILVA, SFANCULA ELON MUSK DURANTE UN DISCORSO SULLA LOTTA ALLA DISINFORMAZIONE, EVENTO CHE SI SVOLGE A RIO PRIMA DEL G20 - LA MOGLIE DI LULA VIENE INTERROTTA DALLA SIRENA DI UNA NAVE E COGLIE LA PALLA AL BALZO, FACENDO UNA BATTUTA: "PENSO CHE SIA MUSK, MA NON HO PAURA DI LUI" - IL PATRON DI TESLA MASTICA AMARO: “PERDERANNO LE PROSSIME ELEZIONI”

Janja da Silva, Lula’s wife, just said “fuck you, @elonmusk” during the G20 Social panel. This is the “tolerant” left. pic.twitter.com/lphpxHiFgb — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 16, 2024

Janja da Silva - LULA - 1

(LaPresse) – Durante un discorso sulla lotta alla disinformazione al Cria G20, evento che si svolge a Rio de Janeiro nei giorni che precedono il vertice dei leader del G20 e che punta a mettere in contatto creatori, attivisti e comunicatori digitali per discutere di fame, inclusione ed emergenza climatica, la first lady brasiliana Janja Lula da Silva ha insultato Elon Musk.

Come si vede dalle immagini di Cnn Brasil, Janja stava parlando nel corso di una conferenza sulla lotta alla disinformazione al Cria G20 quando è stata interrotta dalla sirena di una nave. A quel punto ha affermato “Ciao, penso che sia Elon Musk. Non ho paura di te”, per poi aggiungere: “F... You, Elon Musk!".

elon musk a mar-a-lago - foto lapresse

Quest’ultimo, di recente nominato alla guida del Dipartimento per l'efficienza governativa (Doge), il nuovo organismo voluto dal presidente eletto Donald Trump per rivoluzionare la macchina statale americana, ha utilizzato la sua piattaforma X per replicare a modo suo, ovvero con due emoticon che ridono e l’affermazione: “Perderanno le prossime elezioni”.

Janja da Silva - LULA

elon musk a mar-a-lago - foto lapresse LULA - Janja da Silva