8 ott 2020 17:07

"A GENNAIO SARÀ UNA CARNEFICINA PER IL LAVORO” - MATTEO RENZI A “L'ARIA CHE TIRA”: “SON TUTTI BRAVI A CHIACCHIERARE IN QUESTA FASE MA TRA GENNAIO E FEBBRAIO CI SARÀ UNA BUFERA PER LA FINE DELLA CASSA INTEGRAZIONE E DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI. PRIMA DI TUTTO SERVE CHE LA MAGGIORANZA SI RIUNISCA ATTORNO A UN TAVOLO...I 5 STELLE SONO ROVINATI" - E’ UN INVITO A FORZA ITALIA A ENTRARE IN MAGGIORANZA?