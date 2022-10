LAW-RENZI D’ARABIA! – IERI, MENTRE LA CAMERA VOTAVA LA FIDUCIA A GIORGIA MELONI, MATTEUCCIO ERA IN ARABIA SAUDITA, A RIAD, PER LA KERMESSE ANNUALE DEL FII INSTITUTE, LA FONDAZIONE DI BIN SALMAN NEL CUI BOARD SIEDE IL SENATORE DI RIGNANO – SUL PALCO CON RENZI, C’ERA ANCHE JARED KUSHNER: UN “GRANDE AMICO”, COME CI HA TENUTO A RIBADIRE MATTEUCCIO, MA SOPRATTUTTO IL GENERO DI TRUMP – OGGI PERÒ RENZI SARÀ PRESENTE IN SENATO, GRAZIE ALL’ENNESIMO VOLO CON UN JET PRIVATO