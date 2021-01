"GIGGINO" PER TUTTE LE STAGIONI E TUTTE LE REGIONI - DE MAGISTRIS ROMPE GLI INDUGI E ANNUNCIA: “MI CANDIDO A PRESIDENTE DELLA CALABRIA”. CHI LO SOSTERRÀ? I DIRIGENTI LOCALI DEL PD HANNO GIÀ DETTO CHE NON LO VOGLIONO E HANNO SCRITTO UNA LETTERA A ZINGARETTI…

luigi de magistris

1 – DE MAGISTRIS, MI CANDIDO A PRESIDENTE DELLA CALABRIA

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "Mi candido a presidente della Regione Calabria". Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. (ANSA).

DE MAGISTRIS CERCA LAVORO: VUOLE CANDIDARSI GOVERNATORE IN CALABRIA! - IL SINDACO DI NAPOLI SPERA DI RICICLARSI E LO SLITTAMENTO DELLE ELEZIONI ALL’11 APRILE POTREBBE FAVORIRLO. LUI VAGHEGGIA DI AVERE ATTORNO LO STESSO CLIMA DEL 2011, QUANDO CORSE PER DIVENTARE PRIMO CITTADINO, MA GLI ESPONENTI LOCALI DEL PD NON LO VOGLIONO E SCRIVONO UNA LETTERA A ZINGARETTI...

