Oliviero Toscani show a La Zanzara su Radio 24: “Ma quale invasione degli immigrati, sono pochi e dobbiamo andarli a prendere con le navi crociera”. “L’unica fortuna dell’Italia sono gli immigrati, non abbiamo né petrolio, né materie prime. Abbiamo bisogno di nuovo sangue…”.

“I leghisti? Teste di c.., meglio chi arriva col barcone. Chi sbarca qui è più intelligente di Salvini”. “Atto di guerra? Abbiamo un vicepremier che dice cazzate simili, stia zitto…”. “L’Italia è un paese razzista, e razzista è pure questo governo”. “Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina…ai figli non bisogna lasciare nulla”. “La Meloni? E’ un bozzolotto con labbra pitturate…”

“Invasione degli immigrati? Ma che invasione, sono seimila e noi sessanta milioni, ma siamo matti? Dovrebbero mandargli le navi crociera della Costa a prenderli, l’unica fortuna dell’Italia sono gli immigrati. Non abbiamo il petrolio e le materie prime, sono loro la nostra fortuna”. E Lampedusa?: “Gli abitanti di Lampedusa poveretti non hanno spazio, ma l’Italia è grande. Noi dobbiamo andare a prenderli affinché il paese abbia nuovo sangue, nuove idee, nuovo cibo, nuovi odori, nuovi amori, nuova musica.

Dobbiamo andare a prenderli, gli americani hanno fatto questo e guarda cosa sono diventati. Perchè Milano è più intelligente delle altre città? Perchè sono arrivati i terroni, quelli del Sud!”. Così il fotografo Oliviero Toscani a La Zanzara su Radio 24, parlando dell’emergenza Lampedusa. Mi sembra di capire che preferisci un immigrato che arriva coi barconi a un leghista: “Sicuramente il leghista, poverino, è una testa di cazzo.

Nei barconi la maggior parte delle persone è più intelligente di Salvini. Lui parla di atto di guerra? Pensa a chi è vicepremier del paese, uno che dice una cazzata simile. Altro che Neanderthal. Dite a Salvini di tenere la bocca chiusa”. “Dovremmo valorizzare gli immigrati – continua Toscani – perché sono manna dal cielo. Mandiamo la Costa Crociera a prenderli, se son disperati significa che vogliono lavorare e non possono. Gli altri Paesi chiudono le frontiere? A me non frega nulla degli altri paesi”.

Giorgia Meloni ha parlato nei giorni scorsi di difesa di Dio e Famiglia: “Dio, patria, famiglia e proprietà sono la rovina dell’umanità. Guarda, se lasci qualcosa ai figli si ammazzano per una bicicletta. La proprietà non deve essere tramandata, non bisogna pagare le tasse e lasciare quello che si è lavorato”. Poi Toscani attacca il premier: “Meloni? Poverina, sto bozzolotto con labbra pitturate. Ha le mani come i disegni di Altan”. “L’Italia – dice ancora Toscani - è un paese razzista. Questo Governo è tremendamente razzista, subdolo e falso.

Se il Paese iniziasse a ragionare così come dico io, ci sarebbe una maggioranza che capisce il futuro e non è retrograda. Le cose funzionerebbero meglio. Li guardate i documentari di ottanta anni fa e cosa facevano?

Fra qualche anno i migranti guarderanno quello che stiamo facendo e visto che diventeranno dottori, avvocati ci faranno il processo di Norimberga a noi. Li stiamo trattando da dementi, non ne capiamo il valore. Anche quelli delle leggi razziali parlavano così, “mica facciamo qualcosa di male, gli ebrei sono ebrei”.

