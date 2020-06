18 giu 2020 16:40

"GIUSEPPI", CE STAI A PIJA' PER CULO? - L’INCONTRO TRA MATTARELLA E CONTE IN VISTA DEL CONSIGLIO EUROPEO DI DOMANI MANDA IN TILT GIORGIA MELONI: "MA COME? LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO NON ERA 'SOLO UN INCONTRO INFORMALE' E PER QUESTO È STATO IMPEDITO AL PARLAMENTO DI VOTARE GLI ATTI DI INDIRIZZO AL GOVERNO, COME INVECE PREVEDE LA LEGGE? CREDO CHE CI SIA UN LIMITE ALLA DECENZA, E CHE QUESTO LIMITE SIA STATO SUPERATO…”