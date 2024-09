"GLI HAITIANI RUBANO E MANGIANO NOSTRI GATTINI" - LA SPARATA DEL CANDIDATO REPUBBLICANO ALLA VICEPRESIDENZA DEGLI STATI UNITI, JD VANCE - IL VICE DI TRUMP E ALTRI CONSERVATORI, COME TED CRUZ, STANNO DIFFONDENDO LA TEORIA COMPLOTTISTA PER ATTACCARE KAMALA HARRIS SULL'IMMIGRAZIONE - VANCE, RIFERENDOSI AD HARRIS: "DOV'È LA NOSTRA 'ZARINA DEL CONFINE?' GLI HAITIANI PROSCIUGANO I SERVIZI SOCIALI E CAUSANO CAOS..."

(ANSA) - Alla vigilia del dibattito con Kamala Harris, il 'running mate' di Donald Trump, JD Vance, e alti esponenti repubblicani, hanno diffuso false affermazioni denigratorie sugli immigrati, denunciando che gli haitiani che arrivano negli Usa rubano e mangiano animali domestici: una teoria complottista, smentita dalle autorità, ma che è diventata virale mentre il tycoon alimenta la paura in vista delle elezioni di novembre.

Vance, insieme a parlamentari, dirigenti ed influencer repubblicani ha propagato voci infondate sugli haitiani a Springfield, Ohio, lo Stato del candidato vicepresidente Gop. "Mesi fa ho sollevato la questione degli immigrati clandestini haitiani che prosciugano i servizi sociali e in generale causano caos in tutta Springfield, Ohio. Ora notizie mostrano che persone hanno visto i loro animali domestici rapiti e mangiati da persone che non dovrebbero essere in questo paese. Dov'è la nostra zarina del confine?", ha scritto Vance su X, riferendosi a Kamala Harris.

"Proteggete le nostre anatre e i nostri gattini in Ohio!", gli hanno fatto eco i repubblicani della commissione giustizia della Camera pubblicando sul loro account X un'immagine palesemente falsa di Trump che salva un'anatra bianca e un gatto tigrato. "Per favore, votate per Trump, così gli immigrati haitiani non ci mangiano", ha esagerato il senatore Ted Cruz sopra un'immagine di gattini. Lo scopo e' attaccare la rivale di Trump, insinuando che non è riuscita a tenere a freno l'immigrazione illegale durante i suoi oltre tre anni da vicepresidente degli Stati Uniti.

