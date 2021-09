"HO FATTO VACCINARE MIA MADRE MA NON PENSO CHE FARÒ VACCINARE MIA FIGLIA CHE HA CINQUE ANNI" - A NAPOLI PER IL TOUR ELETTORALE, GIORGIA MELONI BOCCIA L'IPOTESI DI SOMMINISTRARE IL VACCINO AI BAMBINI: "SAPPIAMO CHE NEI BAMBINI MOLTO PICCOLI L’IMPATTO DEL COVID DIFFICILMENTE PRODUCE RISCHI IMPORTANTI" - "DE LUCA? SE VUOLE FARE IL COMICO LO FACESSE, CHE GLI VIENE ANCHE BENE, MA NON PUÒ FARE ANCHE IL GOVERNATORE"

Da https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

GIORGIA MELONI A NAPOLI

«Ho fatto vaccinare mia madre ma non penso che farò vaccinare mia figlia che ha cinque anni». Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Napoli per un’iniziativa elettorale.

«Considero la possibilità di far vaccinare i bambini di età tra i 5 e gli 11 anni una cosa su cui bisogna essere estremamente prudenti - ha aggiunto - perché sappiamo che nei bambini molto piccoli l’impatto del covid difficilmente produce rischi importanti e sappiamo anche che i vaccini con tutta la sicurezza che possono avere hanno un’autorizzazione condizionata perché hanno fatto le loro sperimentazioni in un tempo molto rapido perché giustamente servivano». Meloni ritiene che «da noi diventa tutto un’ideologia ma le medicine e i vaccini sono strumenti e quando li usi per decidere devi valutare il rapporto rischi-benefici».

GIORGIA MELONI A NAPOLI

«De Luca? Un comico»

«Non ho mai avuto problemi a confrontarmi con nessuno, ma mi pare che De Luca passi molto più tempo a fare dirette facebook e proclami piuttosto che a lavorare per questa regione», afferma invece Meloni a Caserta in risposta ad una domanda di un cronista relativa alle dichiarazioni del governatore De Luca, che nel corso di una diretta aveva definito la leader di Fratelli d’Italia «una irresponsabile», invitandola ad un confronto pubblico in tv.

GIORGIA MELONI A NAPOLI

«Se De Luca spendesse meno tempo nelle sue divertentissime dirette - ha aggiunto la Meloni - la Campania non avrebbe i dati drammatici che ha, come il tasso di disoccupazione, il tasso di emigrazione sanitaria, i tassi di fondi europei non spesi, insomma una serie di record negativi che dipendono da chi l’amministra. Se De Luca vuole fare il comico lo facesse, che gli viene anche bene, ma non può fare anche il Governatore».

Maresca assente

«Ho incontrato Catello Maresca tante volte. Siamo tutti in campagna elettorale per cui capita spesso che poi non ci si incroci per problemi di agenda. Oggi non gli ho chiesto di essere qui per non metterlo in difficoltà perché Catello è una persona che tiene molto al valore aggiunto rappresentato dal suo civismo e noi oggi stiamo qui per tirare la lista di Fratelli d'Italia, facendo campagna elettorale per un partito.

GIORGIA MELONI A NAPOLI

Le due cose potevano sembrare distoniche». Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha risposto ai giornalisti rispetto all'assenza del candidato sindaco di centrodestra, Catello Maresca, all'iniziativa in piazza dei Martiri. Meloni ha sottolineato che «siamo convintamente nella coalizione per la quale stiamo combattendo».