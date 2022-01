IN ITALIA I MITI HANNO LA DATA DI SCADENZA COME LE MOZZARELLE. L’ULTIMA CONFERMA SI CHIAMA MARIO DRAGHI - DA QUANDO È SALITO A PALAZZO CHIGI, SE NE È ALTAMENTE FREGATO DEI PARTITI: MAI UNA DECISIONE COLLEGIALE, MAI UN CONSULTO. ED ORA CHE CERCA E SPERA DI SALIRE AL COLLE, SI TROVA DAVANTI A UN MURO CHE LUI STESSO HA ISSATO PER PRIMO - LA PALLA ORA PASSA AL CENTRODESTRA CHE DEVE FARE UN NOME GRADITO ALL’ALTRA METÀ DEL PARLAMENTO E QUI SI APRE UN NUOVO FRONTE DI SCAZZO TRA SALVINI E BERLUSCONI, COL PRIMO CHE NON INTENDE CONCEDERE AL BANANA IL RUOLO DI KING MAKER. VUOLE FARE LUI IL CAPO, GRAN RIVINCITA SULLE PRESE PER IL CULO RICEVUTE IN PASSATO...