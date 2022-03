"HO VISTO MOLTI PIÙ CAMERIERI TRA I GIORNALISTI, CHE NELLA COMUNITÀ UCRAINA" - GIORGIA MELONI INFILZA LUCIA ANNUNZIATA E ANTONIO DI BELLA CITANDO LA LORO BATTUTA SULLA COMUNITÀ UCRAINA (COMPOSTA DA "CAMERIERE, CAMERIERI, BADANTI E AMANTI") – LA SINISTRA, QUANDO AVEVA UN’IDENTITA’ LI AVREBBE CHIAMATI LAVORATORI ONESTI. OGGI INVECE…

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/giorgia-meloni-contro-annunziata-e-di-bella-sulla-comunita-ucraina-italiana/

giorgia meloni alla conferenza dei conservatori cpac, in florida

Ha preso la parola anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, durante la diretta dalla Camera dei Deputati, dove il Presidente del Consiglio Mario Draghi sta presenziando in questi minuti per le comunicazioni sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Offrendo "il massimo sostegno al popolo ucraino che sta insegnando al mondo intero cosa sia la "dignità" e "l'amore per la propria patria", auspicando che l'Italia faccia tutto quello che può per favorire i negoziati per la pace e criticando tuttavia le abilità diplomatiche del Governo Draghi nonché la sua comunicazione, la leader di FdI ha speso parole di lodi nei confronti della comunità ucraina in Italia, composta di molte persone "integrate", "rispettose delle nostre regole" e di "lavoratori onesti".

"Così li avrebbe chiamati un tempo la Sinistra italiana quando aveva un'identità, mentre oggi li definisce cameriere e badanti" ha tuonato la Meloni. E in cauda venenum: "Ho visto molti più camerieri tra i giornalisti, che nella comunità ucraina".

DI BELLA ANNUNZIATA

L'allusione è ovviamente alla discussa gaffe della conduttrice di Mezz'ora in più, spartita con il Direttore del Day Time Rai Antonio Di Bella, durante un recente Speciale del Tg3, nel quale i due giornalisti hanno parlato in diretta, pensando di non essere uditi, di comunità ucraina in Italia composta da "cameriere, camerieri, badanti e amanti". "

giorgia meloni non e' l'arena 8