Da "Un giorno da Pecora - Radio1"

“Io candidata alle europee col M5S? E' una bufala, la smentisco, continuo a fare il mio mestiere di giornalista. Non so come sia nata questa notizia e non mi interessa”. Lo dice Luisella Costamagna, che oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Glielo hanno chiesto? “Non è importante questo. La vera notizia è: sono candidata o no? Ecco, io non sono candidata, questo è l'importante”. Come mai ricorre spesso il suo nome come possibile candidata? “Non ne ho idea, forse non hanno di meglio a cui pensare”. Lei crede sia sbagliato che un giornalista si candidi alle elezioni? “Ritengo che per alcuni mestieri, come magistrati e giornalisti, non ci sia problema ad andare in politica. Ma quando questo avviene, secondo me bisogna lasciare definitivamente il proprio mestiere. Non mi piacciono i travasi 'contrari'”.

A chi si riferisce? “Ad esempio a quei giornalisti che si mettono in aspettativa e poi tornano, vendendosi un'imparzialità che poi è delegittimata dalla loro legislatura passata”.

