"IO CAPOLISTA A MILANO? SE SERVE, MI CANDIDO" - MATTEO SALVINI PRONTO A SCENDERE IN CAMPO PER AIUTARE IL POVERO LUCA BERNARDO, CHE DOPO LA STORIA DELLA PISTOLA PORTATA IN REPARTO NON S'È ANCORA RIPRESO - ANCHE SULL'OBBLIGO VACCINALE PER I LAVORATORI DELLE SCUOLE I DUE NON VANNO D'ACCORDO: IL PEDIATRA SI È DETTO FAVOREVOLE, IL "CAPITONE" OVVIAMENTE NO: "GLI INSEGNANTI STANNO RISPONDENDO ALLA GRANDE SENZA CHE NESSUNO LI COSTRINGA"

luca bernardo matteo salvini

“Io capolista a Milano? Se serve mi candido. Votano 1300 comuni ma ovviamente per me Milano è l’anima e il cuore”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini a margine dell’incontro con il candidato sindaco Luca Bernardo nel capoluogo lombardo.

"Sono a totale disposizione di Luca e della città. Se da candidato o da supporto ad altri candidati lo vedremo". Per quanto riguarda la data del voto potrebbe essere il 3 e 4 ottobre, ma c'è attesa per il decreto. "Chiedete a Lamorgese perché il decreto non arriva, per noi va bene il 3 e 4 ottobre", ha spiegato Salvini.

LUCA BERNARDO E MATTEO SALVINI

“Milano è una città che viaggia a prescindere dai sindaci. Sala ha rallentato, forse ostaggio di una maggioranza litigiosa. A Milano sono spariti centinaia di parcheggi. Noi lavoriamo per una Milano verde, innovativa e sicura ma dove sia possibile lavorare. Ci sono mercati in alcuni quartieri completamente abbandonati”.

MEME DI LUCA BERNARDO CON PISTOLA

Infine, sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti, mentre il candidato sindaco Luca Bernardo, pediatra, si è schierato a favore, Salvini ha ribadito il suo no. "Gli insegnanti – ha spiegato l’ex ministro dell’Interno – per l'85 per cento hanno già scelto di vaccinarsi quindi mi sembra che la risposta la stiano già dando. Io sono contro ogni tipo di obbligo, di multa e di divieto". Anche perché, ha ribadito, "gli insegnanti stanno rispondendo alla grande senza che nessuno li costringa".

luca bernardo

Il leader del Carroccio è tornato anche a parlare di immigrazione: "In tante periferie milanesi è pieno di immigrati regolari per bene e integrati, ma pensiamo a San Siro dove ci sono ghetti inavvicinabili anche per le forze dell'ordine. Non penso che dopo il Covid ci si possa permettere 1.500 sbarchi al giorno anche perché ricordo che, mentre si chiede il green pass per andare in pizzeria, coloro che sbarcano arrivano non vaccinati, spesso scappano dai centri e girano. È un problema anche sanitario oltre che economico, sociale e culturale. Se invece di trentamila sbarchi fossimo alla quota dell'anno scorso, il problema non ci sarebbe", ha concluso.

