"JUSTIN TRUDEAU? DICONO SIA IL FIGLIO DI FIDEL CASTRO, PUÒ ESSERE" - DONALD TRUMP, TANTO PER CAMBIARE, RILANCIA UNA NOTIZIA FARLOCCA. COME FOSSE UN ADOLESCENTE, L'EX PRESIDENTE INSULTA LA MAMMA DI TRUDEAU, MARGARET, ACCUSANDOLA DI ESSERE ANDATA A LETTO CON TUTTI I ROLLING STONES, NEL DIETRO LE QUINTE DI UN LORO CONCERTO (MICK JAGGER HA SEMPRE SMENTITO)...

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

JUSTIN TRUDEAU

L’ex presidente Donald Trump si è fatto un nuovo nemico: il premier canadese Justin Trudeau. Non che tra i due corresse buon sangue, ma il tycoon è inciampato in un’altra gaffe: nel suo nuovo libro fotografico, “Save America”, Trump ha rilanciato la vecchia bufala secondo cui Trudeau sarebbe il figlio segreto di Fidel Castro.

L’ex presidente lo ha scritto nel libro, dopo averne parlato settimane prima in un podcast, quando aveva detto, riferendosi al premier: “Dicono sia il figlio di Fidel Castro, può essere”.

fidel castro

Il tycoon aveva raccontato anche che la madre di Trudeau, Margaret, da giovane era andata a letto con tutti i componenti dei Rolling Stones, approfittando della partecipazione a un concerto privato a cui erano andati lei e il marito. La stessa affermazione venne riportata dall’ex portavoce di Trump, Stephanie Grisham, che un giorno raccontò di quando, a bordo dell’Air Force One, lui le disse: “E’ okay per te se lo dico?”.

Lei aveva fatto cenno di sì, temendo però cosa sarebbe potuto uscire dalla sua bocca. “Beh - aveva detto il tycoon - la mamma di Trudeau si è fatta tutti i Rolling Stones”. Il leader della band, Mick Jagger, ha sempre smentito questa voce, definendola “imbarazzante”. Anche questo passaggio è contenuto nel nuovo libro di Trump.

justin trudeau e la moglie 3

[…] Poi il tycoon passa al gossip: “Sua madre era bella e ribelle - scrive, riferendosi a Margaret Trudeau - Negli anni ’70 se ne andò a ‘ballare’ con tutti i Rolling Stones, ma in qualche modo è stata associata a Fidel Castro. Lei disse di lui che era stato l’’uomo più sexy che abbia mai incontrato’ e molte persone dicono che Justin sia suo figlio”. “Lui (Trudeau, ndr) - continua - giura di non esserlo, ma come diavolo fa a saperlo. Castro aveva capelli forti, il ‘padre’ no, e Justin ha capelli forti ed è diventato un comunista come Castro”.

La storia è stata già smentita nel 2018 quando l’Associated Press aveva fatto un fact-checking. Margaret aveva 22 anni quando si sposò all’allora primo ministro canadese Pierre Trudeau, 51. Nove mesi dopo diede alla luce Justin. Era il 1971. Il primo viaggio a Cuba della madre del futuro premier venne compiuto quattro anni più tardi.

donald trump mostra l orecchio ferito durante l attentato 2 DONALD TRUMP - KAMALA HARRIS fidel castro piccolo trump e trudeau ivanka trump justin trudeau 8 donald trump giuseppe conte justin trudeau donald trump justin trudeau fidel castro cover