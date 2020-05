1 mag 2020 08:22

"KIM JONG-UN È MOLTO MALATO" - LE CONDIZIONI DEL LEADER NORDCOREANO SAREBBERO CRITICHE STANDO A QUANTO DETTO DAL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI DI TAIWAN CHE HA SORRISO ALLA DOMANDA SE 'CICCIO KIM' FOSSE ANCORA VIVO- TRUMP HA DICHIARATO DI CONOSCERE LA VERITA’ MA NON L’HA RIVELATA: KIM È DECEDUTO O È IN PUNTO DI MORTE DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO? DI CERTO C’È CHE È SPARITO DALLO SCORSO 11 APRILE. LA SORELLA IN POLE PER LA SUCCESSIONE